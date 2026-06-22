EU fordert jetzt Geld von FPÖ-Fraktion zurück

Die rechte EU-Parlamentsfraktion „Patrioten für Europa“, der auch die FPÖ angehört, gerät wegen einer internen Prüfung des Europäischen Parlaments unter Druck. Nach den Ergebnissen der Kontrolle sollen EU-Gelder in Höhe von rund 277.000 Euro rechtswidrig verwendet worden sein. Nun könnte die Fraktion zur Rückzahlung der Mittel verpflichtet werden.