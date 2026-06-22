„In Texas wird man ja regelrecht verrückt…“

Die „Krone“-WM-Cowboys waren beim Rodeo in Fort Worth und erlebten sehr spezielle Sachen. Eine halbe Stunde vom Stadion entfernt tauchten sie in eine andere Welt ein. In den Saloons läuft den ganzen Tag Fußball und eine Damen-Runde machte Party.
Hoppala. Wo sind die WM-Cowboys da gelandet? Eine Fahrt mit dem Camper ins Blaue, nicht einmal eine halbe Stunde vom WM-Stadion entfernt, taucht man in eine andere Welt ein.
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