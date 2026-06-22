Nach Heim-Doppelschlag wartet noch ein Heimspiel

Gewohntes Terrain für Lina

Und da gibt es für die Bregenzerin nach zwei „Heimsiegen“ – vor einer Woche hatte sie in Leogang gewonnen, und Lenzerheide liegt zwar in der Schweiz, ist von ihrer Heimat aber gerade mal eineinhalb Autostunden entfernt – gleich das nächste Heimspiel mit ihrer kanadischen Norco Adidas Race Divison. „Ich werde mit Gracey Hemstreet, Danny Hart und Bodhi Kuhn zwei Tage im Bikepark Brandnertal Material testen“, verrät Frener. „Das taugt mir voll.“