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Nach Heim-Doppelschlag wartet noch ein Heimspiel

Sport-Mix
22.06.2026 06:25
Aletha Ostgaard, Lina Frener und Rosa Marie Jensen (v. l.) jubelten in Lenzerheide in der ...
Aletha Ostgaard, Lina Frener und Rosa Marie Jensen (v. l.) jubelten in Lenzerheide in der Junioreninnenklasse.(Bild: UCI Mountainbike)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Die Vorarlbergerin Lina Frener ist aktuell in absoluter Topform. Die 17-jährige Mountainbike-Downhillerin ließ ihrem Weltcupsieg in Leogang einen weiteren Erfolg in Lenzerheide folgen. Bevor es am Wochenende in Tirol weitergeht, warten aber noch zwei Fixtermine in der Heimat. Einer davon in der Schule...

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„Jetzt geht es für mich am Montagmorgen zuerst einmal in die Schule“, verriet Downhillerin Lina Frener, nachdem sie am Samstag in Lenzerheide ihren zweiten Weltcupsieg in der Juniorenklasse in Serie – den dritten insgesamt – geholt hatte. Lange wird die 17-jährige Schülerin der 6o3-Klasse des Sportgymnasiums Dornbirn jedoch nicht bleiben. „Am Montagnachmittag geht es dann schon wieder ins Teamcamp.“

Gewohntes Terrain für Lina
Und da gibt es für die Bregenzerin nach zwei „Heimsiegen“ – vor einer Woche hatte sie in Leogang gewonnen, und Lenzerheide liegt zwar in der Schweiz, ist von ihrer Heimat aber gerade mal eineinhalb Autostunden entfernt – gleich das nächste Heimspiel mit ihrer kanadischen Norco Adidas Race Divison. „Ich werde mit Gracey Hemstreet, Danny Hart und Bodhi Kuhn zwei Tage im Bikepark Brandnertal Material testen“, verrät Frener. „Das taugt mir voll.“

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Titelkämpfe und Angriff auf Gesamtführung
Auch die nächsten Rennen stehen bereits vor der Tür: Am Wochenende warten in Serfaus-Fiss-Ladis die Staatsmeisterschaften. Und in der Woche danach greift Lina im italienischen La Thuile beim fünften Weltcuprennen der Saison dann nach der Gesamtführung. 

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