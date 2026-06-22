Zu wenig Regen für heimische Marillen bisher

Zu wenig Niederschlag bisher

Dabei werden die Früchte gerade erst so richtig reif. Vor knapp zehn Tagen hat Dominik die ersten Früchte vom Ast gepflückt. Durch die Sortenvielfalt wird bis September geerntet. Im sonnenverwöhnten Weinviertel ist man aber immer früher dran als in der Wachau. Dafür sind Vater und Sohn auch durch ganz Europa gereist.