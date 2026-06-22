Porsche verlangt 12,7 Millionen € für Zweig-Villa

Der Wirbel um den geplanten Tunnel im Kapuzinerberg in Salzburg wurde dem Auto-Milliardär zu viel. Jetzt überrascht er mit einem Millionen-Inserat für die Stefan-Zweig-Villa. Mittlerweile gibt es erste Absagen von möglichen Käufern, die sich noch vor Jahren für das Anwesen interessierten. Außerdem: Das sagt der Bürgermeister dazu.
Knalleffekt um die Stefan-Zweig-Villa auf dem Salzburger Kapuzinerberg! Der langwierige Streit um den geplanten Tunnel durch den Berg als unterirdische Zufahrt wurde Auto-Milliardär Wolfgang Porsche zu viel. Er will den aufwendig sanierten Blickfang über den Dächern der Stadt wieder verkaufen. Nach vielen Diskussionen genehmigte die Stadt Salzburg im Herbst den Tunnel.
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