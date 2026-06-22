Porsche verlangt 12,7 Millionen € für Zweig-Villa

Der Wirbel um den geplanten Tunnel im Kapuzinerberg in Salzburg wurde dem Auto-Milliardär zu viel. Jetzt überrascht er mit einem Millionen-Inserat für die Stefan-Zweig-Villa. Mittlerweile gibt es erste Absagen von möglichen Käufern, die sich noch vor Jahren für das Anwesen interessierten. Außerdem: Das sagt der Bürgermeister dazu.