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Austrias Dragovic:

„Die Gesundheit ist für mich der größte Reichtum“

Bundesliga
22.06.2026 06:30
Leidenschaft pur! Auf dem Platz geht Aleksandar Dragovic bei Austria immer voran.
Leidenschaft pur! Auf dem Platz geht Aleksandar Dragovic bei Austria immer voran.(Bild: GEPA)
Porträt von Lukas Schneider
Von Lukas Schneider

Routinier Aleksandar Dragovic tankt in der Kirche Kraft. Mit seiner Wiener Austria will der 35-jährige Routinier Meister werden und in Favoriten seinen Vertrag verlängern. Österreichs 100-facher Teamspieler verzichtet auf Weizen sowie Zucker, der Schlaf ist für ihn aber der wichtigste Faktor.

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Den freien Tag am Sonntag genoss er mit Familie und Freunden bei einer Grillerei bei sich daheim. Davor ging’s gemeinsam mit Mitspieler Vasilije Markovic in die Kirche im 3. Bezirk. „Sein Vater und ich haben darüber sehr interessante, tiefgründige Gespräche geführt. Normalerweise besuche ich die Kirche in Mödling. Wenn wir kein Spiel oder Training haben, die Zeit es zulässt, besuche ich sie immer. Ich bin serbisch-orthodox, glaube an Gott, versuche, meine Sünden, die jeder hat, gutzumachen. Die Gesundheit für meine Frau, meinen Sohn und die engsten Freunde ist für mich nämlich der größte Reichtum“, weiß Austria-Abwehrboss Aleksandar Dragovic.

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