„Die Gesundheit ist für mich der größte Reichtum“

Den freien Tag am Sonntag genoss er mit Familie und Freunden bei einer Grillerei bei sich daheim. Davor ging’s gemeinsam mit Mitspieler Vasilije Markovic in die Kirche im 3. Bezirk. „Sein Vater und ich haben darüber sehr interessante, tiefgründige Gespräche geführt. Normalerweise besuche ich die Kirche in Mödling. Wenn wir kein Spiel oder Training haben, die Zeit es zulässt, besuche ich sie immer. Ich bin serbisch-orthodox, glaube an Gott, versuche, meine Sünden, die jeder hat, gutzumachen. Die Gesundheit für meine Frau, meinen Sohn und die engsten Freunde ist für mich nämlich der größte Reichtum“, weiß Austria-Abwehrboss Aleksandar Dragovic.