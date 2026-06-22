„No cap“: Wenn „Gehirnfäule“ zur Sprache wird

Verlieren Jugendliche durch den übermäßigen Konsum von Social Media und Computerspielen immer mehr die Fähigkeit, sich deutlich auszudrücken, ihre Gefühle zu beschreiben und tiefgehende Gespräche zu führen? Ein Medienexperte und eine Kinderpsychologin warnen vor der Gefahr, die Anliegen der jungen Generation nicht mehr verstehen zu versuchen.
Hand aufs Herz: Hätten Sie gewusst, was „no cap“ (Erklärungen in der Grafik unten) heißen soll? Vermutlich nicht. Außer, ihr Kind hat es ihnen schon erklärt. Nun ist Jugendsprache nichts Neues – praktisch jede Generation zeigte sich über die Wortwahl der Jungen überrascht bis erzürnt. Doch nun wird erneut vor Jugendsprache, dem „brainrot“ (Deutsch: „Gehirnfäule“) gewarnt. Das Wort ist nicht neu: Schon 1854 bezeichnete man damit die Vorliebe der Gesellschaft für einfache Ideen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.