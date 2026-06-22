„No cap“: Wenn „Gehirnfäule“ zur Sprache wird

Hand aufs Herz: Hätten Sie gewusst, was „no cap“ (Erklärungen in der Grafik unten) heißen soll? Vermutlich nicht. Außer, ihr Kind hat es ihnen schon erklärt. Nun ist Jugendsprache nichts Neues – praktisch jede Generation zeigte sich über die Wortwahl der Jungen überrascht bis erzürnt. Doch nun wird erneut vor Jugendsprache, dem „brainrot“ (Deutsch: „Gehirnfäule“) gewarnt. Das Wort ist nicht neu: Schon 1854 bezeichnete man damit die Vorliebe der Gesellschaft für einfache Ideen.