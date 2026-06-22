Sieben Verletzte nach Blitzschlag bei Grillerei

Ein Grillfest endete am Sonntag für sieben Personen im Spital. Gegen 17 Uhr zog eine heftige Gewitterfront über den Bezirk Braunau und hatte Starkregen und Blitze im Gepäck. Um 17.39 Uhr wurden drei Feuerwehren nach Lochen am See zu einem Einfamilienhaus gerufen, weil dort laut ersten Informationen ein Dachstuhl gebrannt haben soll. „Vor Ort stellte sich heraus, dass neun Personen über Beschwerden nach einem Blitzschlag klagten“, schildert der zuständige Offizier des Roten Kreuzes.