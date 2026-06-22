Sieben Verletzte nach Blitzschlag bei Grillerei

Ein heftiges Gewitter ist während einer privaten Grillfeier über Lochen am See (OÖ) hereingebrochen. Nachdem ein Blitz in den Dachbereich eines Einfamilienhauses eingeschlagen war, klagten neun Personen über ein Druckgefühl im Brustbereich. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften eilte zum Unglücksort.
Ein Grillfest endete am Sonntag für sieben Personen im Spital. Gegen 17 Uhr zog eine heftige Gewitterfront über den Bezirk Braunau und hatte Starkregen und Blitze im Gepäck. Um 17.39 Uhr wurden drei Feuerwehren nach Lochen am See zu einem Einfamilienhaus gerufen, weil dort laut ersten Informationen ein Dachstuhl gebrannt haben soll. „Vor Ort stellte sich heraus, dass neun Personen über Beschwerden nach einem Blitzschlag klagten“, schildert der zuständige Offizier des Roten Kreuzes.
Keine Lebensgefahr für Patienten
Insgesamt wurden fünf Rettungswagen und der hausärztliche Notdienst alarmiert, der bei den Betroffenen unter anderem die Herzfunktion mittels EKG kontrollierte. „Die Patienten klagten über ein Druckgefühl im Brustbereich. Sieben Erwachsene, darunter zwei Frauen, wurden zur Abklärung in Spitäler gebracht. Zwei Personen mussten nicht transportiert werden“, so der Verantwortliche der Rettungskräfte. Laut ihm besteht keine Lebensgefahr.
Rauchentwicklung im Dachbereich
Wo sich die Personen zum Zeitpunkt des Einschlages genau aufgehalten hatten, stand vorerst nicht fest. Der Blitz dürfte aber im Dachbereich eingeschlagen haben, dort kam es laut Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung. Zur Kontrolle wurde der Bereich geöffnet.
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