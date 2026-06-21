Pokémon-Karte sorgte in Wien für lange Schlange

„Karten sind erfolgreiche Anlageobjekte“

Der Hype kommt nicht von ungefähr. Das Pokémon Trading Card Game gilt als das umsatzstärkste Sammelkartenspiel der Welt und erzielt laut Branchenanalysen jährlich Umsätze von rund 2,1 Milliarden US-Dollar. Die Jubiläumsboxen hätten regulär 19,99 Euro gekostet, werden auf dem Sekundärmarkt jedoch bereits für rund 50 Euro gehandelt – noch bevor sie flächendeckend erhältlich sind. „Die einzelnen seltenen Karten waren in den vergangenen Jahren oft sehr erfolgreiche Anlageobjekte und haben ihren Wert vervielfacht. Pokemonkarten sind also auch ein Investment das sich in der Vergangenheit bombastisch entwickelt hat“, erklärt Emanuel Burtscher, der Chef von „Spielraum“.