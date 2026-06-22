Gegner liegen gelassen: WM-Szene sorgt für Wirbel

Eine Szene hat beim WM-Spiel zwischen Uruguay und Kap Verde (2:2) für große Aufregung gesorgt: Beim Stand von 0:1 half Uruguays Stürmer Federico Vinas seinem Gegenspieler Telmo Arcanjo, der von einem Krampf geplagt am Boden lag. Doch wenig später ließ er ihn einfach liegen.
Als Vinas sah, dass sich seine Mannschaft gerade eine aussichtsreiche Torchance herausspielte, ließ er das Bein von Arcanjo los und lief mit in den Strafraum. Genau bei diesem Angriff in der 44. Minute fiel das Tor zum 1:1 durch Maxi Araujo.
„Mein Gegenspieler brauchte mich. Aber mein Team brauchte mich noch mehr“, rechtfertigte Vinas hinterher sein Verhalten.
Kap Verdes Trainer sauer
Kap Verdes Trainer Bubista wollte das nicht so stehen lassen. „Ich war verärgert über diese Szene“, schimpfte er. „Denn Marcelo Bielsa (Anm. d. Red.: Uruguays Trainer) lebt uns in jeder Pressekonferenz und in jedem Spiel Fair Play vor. Von ihm haben wir alle gelernt, was Fair Play bedeutet.“
Bielsa wurde 2019 mit dem Fair-Play-Preis des Weltverbands FIFA ausgezeichnet. Er hatte seine damalige Mannschaft Leeds United angewiesen, ohne Gegenwehr ein Tor des Gegners Aston Villa zuzulassen. Leeds hatte unmittelbar zuvor getroffen, als ein Villa-Spieler verletzt am Boden lag.
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