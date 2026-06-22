Gegner liegen gelassen: WM-Szene sorgt für Wirbel

Eine Szene hat beim WM-Spiel zwischen Uruguay und Kap Verde (2:2) für große Aufregung gesorgt: Beim Stand von 0:1 half Uruguays Stürmer Federico Vinas seinem Gegenspieler Telmo Arcanjo, der von einem Krampf geplagt am Boden lag. Doch wenig später ließ er ihn einfach liegen.