WM-Märchen: Warum Tor-Held seinen Jubel unterbrach

Ticket für K.-o-Phase winkt

Nach dem 0:0 gegen Spanien und dem 2:2 gegen Uruguay hat Kap Verde bereits zwei Punkte auf dem Konto. Unglaublich, aber wahr: Nun winkt sogar ein Ticket für die K.-o-Phase. Am Samstag geht es in Gruppe H gegen Schlusslicht Saudi-Arabien (1).