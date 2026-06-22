Tennis-Ikone freut sich auf Duell mit Österreich

Promi-Auflauf bei der Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships der Tennisprofis. Neben verschiedenen Fußball-Größen ist auch eine Tennis-Ikone aus Argentinien zu Gast. Logisch, dass da auch über das WM-Spiel am Montag zwischen Österreich und der Mannschaft um Lionel Messi geplaudert wird.
Der österreichische Turnierveranstalter Edwin Weindorfer erzählt: „Es ist großartig für uns, dass wir sie als Turnierbotschafterin gewinnen konnten. Sie ist seit vielen Jahren eng mit Mallorca verbunden, hat hier eine eigene Wohnung und liebt das Radfahren auf der Insel.“
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