Kickl bei Fest: „FPÖ geht es so gut wie noch nie“

In der Migrationspolitik bekräftigte Kickl seine Forderung nach einer „konsequenten Remigration“, die er als „vernünftige Gerechtigkeit“ und nicht als „unmenschliche Härte“ bezeichnete. Die Gefährdung der Demokratie gehe seiner Ansicht nach nicht von patriotischen Kräften aus, sondern von politischen Eliten, die ein „Misstrauen gegen das eigene Volk“ hegten. Einen Eintritt in das bestehende politische „System“ schloss er aus und warb stattdessen für einen „Systemwechsel“, den er als Befreiung von einer „verkehrten Welt“ darstellte. Mit Blick auf die nächste Nationalratswahl rief er seine Anhänger dazu auf, den Widerstand nicht aufzugeben, und zeigte sich überzeugt, dass die FPÖ diesen politischen Wandel herbeiführen könne.