Scheinhochzeit! Inder wollten in Salzburg bleiben

Mit dem gültigen Visum im Gepäck reisten die beiden Inder nach Salzburg, und ein paar Wochen später, am 9. Mai 2022, mit einem Trauzeugen für einen Tag nach Bulgarien – genauer in die Stadt Silistra an der Donau. Dort warteten schon Braut und Bräutigam. Denn: Die beiden Inder heirateten dort nacheinander im selben Standesamt – die Frau sagte zu einem Bulgaren „Ja“, und der Mann dasselbe zu einer Bulgarin. Hochzeitsnacht? Flitterwochen? Egal. Denn noch am selben Tag reisten die Inder zurück nach Österreich. Ohne ihre neuen bulgarischen Partner, die in ihrer Heimat zurückblieben.