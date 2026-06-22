Englisches Landhaus über Vorarlbergs Bauernhöfen

Es muss die Bauern von Thüringen seltsam angemutet haben, als im Jahr 1838 eine dreigeschoßige Villa im bis dahin völlig unbekannten englischem Landhausstil samt einem 10.000 Quadratmeter großen Park hoch über ihren Köpfen errichtet wurde. Ein Jahr zuvor hatte nämlich der aus schottischem Adel stammende John Douglass in dem gottverlassenen Flecken im Walgau die „k. k. privilegierte Baumwoll-Spinnerey und Weberey“ gegründet. Um seine gesellschaftliche Stellung auch architektonisch sichtbar zu machen, wählte Douglass den Standort seiner Villa unweit der Textilfabrik, aber doch sichtbar erhaben und deutlich abgegrenzt vom Arbeitsort. Diese Lage war ein Statement: Sie zog eine distinktive Grenze zwischen Produktion und Arbeiterschaft.