Bei Hitze wird Auto schnell zur brodelnden Hölle

Bei Tieren wird Gefahr oft verharmlost

Die Experten warnen ausdrücklich davor, Kinder oder Tiere im Auto zurückzulassen – und sei es nur für den berühmten „kurzen Sprung“ in den Supermarkt. „Gerade bei Tieren wird die Gefahr häufig verharmlost, obwohl die Autos für sie auch bei deutlich niedrigeren Außentemperaturen zu einer tödlichen Gefahr werden können.“