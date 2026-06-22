Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hohe Strafen drohen

Bei Hitze wird Auto schnell zur brodelnden Hölle

Tirol
22.06.2026 06:00
Tiere oder Kinder keinesfalls in der Hitze-Hölle zurücklassen!
Tiere oder Kinder keinesfalls in der Hitze-Hölle zurücklassen!(Bild: Vier Pfoten)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Heiß, heißer, Hitzewelle. Bis zum kommenden Wochenende klettert das Thermometer auf fast 40 Grad! Der Automobilclub ARBÖ warnt davor, Kinder oder Tiere im Pkw zurückzulassen, und verweist auf sehr hohe Strafen.

0 Kommentare

Die erste Hitzewelle des Jahres hat Österreich fest im Griff. Wer kann, flüchtet ins Freibad oder in die Berge. Der ARBÖ weist darauf hin, dass „Temperaturen jenseits der 30 Grad unsere Autos wieder in regelrechte Backöfen verwandeln, die speziell für vulnerable Gruppen wie Kinder, Senioren, chronisch Kranke oder Tiere lebensgefährlich werden können“.

Wer glaubt, dass ein geöffnetes Fenster oder eine vorüberziehende Wolkendecke Abhilfe schaffen, irrt sich. „Beides bietet keinen ausreichenden Schutz vor einer Überhitzung!“

Zitat Icon

Ein geöffnetes Fenster oder eine vorüberziehende Wolkendecke bieten keinen Schutz!

Die Experten des ARBÖ

50 Grad und mehr im Wageninneren
Die Experten rechnen vor, dass bei einer Außentemperatur von 25 Grad das Thermometer im Inneren eines Fahrzeugs binnen weniger Minuten auf 35 Grad klettert. „Bei Außentemperaturen von 30 Grad sind im Wageninneren 50 Grad und mehr möglich“, mahnen sie.

Bis zu 40 Grad sind diese Woche möglich.
Bis zu 40 Grad sind diese Woche möglich.(Bild: Martin A. Jöchl)

Bei Tieren wird Gefahr oft verharmlost
Die Experten warnen ausdrücklich davor, Kinder oder Tiere im Auto zurückzulassen – und sei es nur für den berühmten „kurzen Sprung“ in den Supermarkt. „Gerade bei Tieren wird die Gefahr häufig verharmlost, obwohl die Autos für sie auch bei deutlich niedrigeren Außentemperaturen zu einer tödlichen Gefahr werden können.“

Wer ein Kind oder einen Vierbeiner im überhitzten Auto zurücklässt, muss mit Konsequenzen rechnen, warnt der ARBÖ. Bei Kindern können strafrechtliche Tatbestände wie fahrlässige Körperverletzung oder die Vernachlässigung von Schutzbefohlenen angelastet werden. Der Strafrahmen reicht von einer Geldstrafe bis hin zur Freiheitsstrafe.

Lesen Sie auch:
Bereits am Wochenende sorgt die Hitze für ordentliches Schwitzen. Aufnahmen vom Sonntagvormittag ...
Hitze wird zur Gefahr
Jetzt nähert sich Österreich der 40-Grad-Marke!
21.06.2026
Hunderte Todesfälle
Der Griff zum Hitze-Telefon kann Leben retten!
21.06.2026
Tropennächte kommen
6 Hitze-Tipps: So bewahren Sie einen kühlen Kopf
17.06.2026
Krone Plus Logo
Auch Tipps fürs Zuhause
Das gilt laut Experten bei Hitze am Arbeitsplatz
17.06.2026

Im Wiederholungsfall bis zu 15.000 Euro Strafe
Unterdessen drohen bei Tieren laut dem Tierschutzgesetz Geldstrafen von bis zu 7500 Euro, im Wiederholungsfall können es sogar bis zu 15.000 Euro sein. Darüber hinaus droht eine Anzeige wegen Tierquälerei.

Übrigens: Wie Daten des Hitze-Mortalitätsmonitorings der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit zeigen, gab es im Vorjahr wegen der hohen Temperaturen in Tirol 36 Hitze-Tote zu beklagen. Bis zum Wochenende erwartet der Wetterdienst Ubimet Werte von bis zu 40 Grad!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
22.06.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

2025 war bei Melonis Besuch im Weißen Haus noch alles gut, jetzt gibt es Streit.
Eklat schlägt Wellen
„Sinnlos“: Trump und Meloni befetzen sich weiter
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Strafen für Autofahrer
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
Die Polizisten waren baff, als der Vortester den Wert anzeigte. (Symbolbild)
Zweimal erwischt
5,24 Promille! Lenker trank bei Kontrolle Wodka
Der österreichische Händler ruft das Produkt aufgrund von möglichen Verunreinigungen zurück.
Blaue Fremdkörper
Katzenhalter aufgepasst: Rückholaktion bei Futter
Gert Steinbäcker sprach in der Grazer Gösser mit der „Krone“ über Gott und die Welt.
Krone Plus Logo
STS-Legende im Talk
Gert Steinbäcker: „Großvater“ war fast ein Irrtum
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
131.141 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
111.305 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Wirtschaft
Ab dieser Pension liegen Sie über dem Durchschnitt
110.445 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ab wann gehöre ich mit meiner Rente zur oberen Hälfte?
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
1868 mal kommentiert
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Kickl bei Fest: „FPÖ geht es so gut wie noch nie“
1586 mal kommentiert
Herbert Kickl ließ sich zuerst in der Hofburg mit seinen Parteigenossen feiern, bevor es ...
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
1211 mal kommentiert
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf