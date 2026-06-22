Flugzeugen geht bis Jahresende der Sprit aus

Ende des Sommers wohl schon auf kritischem Niveau

Besonders alarmierend ist dabei ein Szenario, das derzeit gemeinsam mit Experten der Europäischen Kommission geprüft wird. Sollte die Straße von Hormuz längerfristig eingeschränkt bleiben, könnten die kommerziellen Kerosin-Lagerbestände laut Verkehrsministerium bereits gegen Ende des Sommers auf ein kritisches Niveau sinken. Bis zum Jahresende wären in diesem Fall auch die strategischen Notreserven weitgehend aufgebraucht. Selbst wenn die Straße von Hormuz ab Juli wieder geöffnet werden sollte, werden Notstandsreserven verwendet werden müssen ...