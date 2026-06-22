Das (Burgen-)Land steht hinter dem Nationalteam

Die heutige Partie gegen Argentinien ist vermutlich die einzige dieser Fußball-Weltmeisterschaft, die zu einer in unseren Breiten vernünftigen Zeit über die Bühne geht. 19 Uhr – die beste denkmögliche Sendezeit. Man wird sich in den Schanigärten sitzend auf die Zehen steigen, jeder Wirt, der nicht seines eigenen Geldes Feind ist, wird seinen Fernseher aufdrehen. Wer g’scheit war, hat sich dort längst den Platz reserviert. Und wer nicht, wenn er das Match lieber gemeinsam als einsam anschauen will?