Seit 26 Jahren ein Stück Österreich in Texas

Ein Österreicher freut sich besonders über das Gastspiel von Österreichs Fußballern in Dallas: Jörg Fercher. Der Kärntner wollte 1987 mit einem Kumpel in den USA eigentlich nur ein wenig ausgedehnter urlauben, blieb aber bis heute „picken“. Sein Restaurant hat Kultstatus. Begonnen hat er mit Rezepten aus dem Kochbuch seiner Mutti. Nach dem Match gegen Argentinien schmeißt er eine große Party.