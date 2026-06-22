Seit 26 Jahren ein Stück Österreich in Texas

Ein Österreicher freut sich besonders über das Gastspiel von Österreichs Fußballern in Dallas: Jörg Fercher. Der Kärntner wollte 1987 mit einem Kumpel in den USA eigentlich nur ein wenig ausgedehnter urlauben, blieb aber bis heute „picken“. Sein Restaurant hat Kultstatus. Begonnen hat er mit Rezepten aus dem Kochbuch seiner Mutti. Nach dem Match gegen Argentinien schmeißt er eine große Party.
Für uns Österreicher ist es das Spiel der Spiele! Das war in den Tagen vor der Partie bei den rot-weiß-roten Fans in Dallas nicht zu überhören, nicht zu übersehen. Aber auch tausende argentinische Anhänger fieberten in Texas dem heutigen Match entgegen. Und zeigten sich respektvoll und wertschätzend gegenüber dem ÖFB-Team.
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