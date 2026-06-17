„Brennpunkt Medien“

Social-Media-Gefahr und große Medienkrise

Nachrichten
17.06.2026 10:00
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Mit „Brennpunkt Medien“ startet ein neues Format, das aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen der Medienlandschaft beleuchtet. In der ersten Ausgabe stehen zwei brisante Themen im Fokus: die Debatte um die Unabhängigkeit des ORF im Zuge der aktuellen Generaldirektor-Wahl sowie die Auswirkungen von Social Media auf Kinder und Jugendliche. Zu Gast sind Mimikama-Faktenchecker André Wolf, der über Risiken und Suchtmechanismen sozialer Netzwerke spricht, sowie die Mediensprecherin der Grünen, Sigrid Maurer, die die aktuelle Diskussion rund um den ORF einordnet.

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