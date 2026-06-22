Wieso Spielberg in Liga der Weltmetropolen spielt

Wenn in den kommenden Tagen die Formel-1-Fans aus aller Herren Länder ihre Zelte rund um Spielberg aufschlagen, ist der Red Bull Ring im Vergleich zu ihrem letztjährigen Besuch schon wieder ein bisschen gewachsen. Das Boxengebäude musste wegen der Teilnahme eines elften Rennstalls (Cadillac) erweitert werden, zudem wurde ein erhöhter Landeplatz für den Rettungshubschrauber am Ende des Fahrerlagers errichtet. Und über der Rennstrecke thront der Ende Jänner wiedereröffnete und auf 49 Zimmer erweiterte Schönberghof – samt Dachterrasse mit Bar und spektakulärem Ausblick über das Murtal.