Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz Sparkurs:

Regierung stockt Mittel für Digitalisierung auf

Digital
20.06.2026 11:53
Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP)
Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP)(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach Kürzungen im letzten Doppelbudget sollen die Mittel für Digitalisierung in den nächsten zwei Jahren wieder steigen. 2027 wächst das Budget für Digitalisierung im Bundeskanzleramt von 57,3 Millionen Euro auf 97,2 Millionen und 2028 weiter auf 102,5 Millionen Euro. Gemeinsam mit Mitteln etwa für die „Public AI“-Initiative und Ermächtigungen stünden 2027 bis zu 117 Millionen und 2028 bis zu 130 Millionen zur Verfügung, so der für Digitalisierung zuständige Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP).

0 Kommentare

Das entspreche einem Anstieg von bis zu 46 Prozent im Jahr 2027 bzw. 62 Prozent im Jahr 2028 gegenüber 2026, zeigte sich Pröll bei einem Pressetermin im Bundeskanzleramt diese Woche erfreut. Die vergangenen zwei Jahre sei man „finanziell sehr am Limit“ gewesen, räumte er ein. Die dank des „ambitionierten Budgets“ nun möglichen Investitionen würden ein Vielfaches an Einsparungen in der Verwaltung mit sich bringen.

Steigende Betriebskosten und Umsetzung EU-Wallet
Notwendig ist ein Anstieg der Mittel allein deswegen, weil die Betriebskosten für die bereits bestehenden digitalen Anwendungen durch die wachsende Zahl von Nutzerinnen und Nutzern stark steigen. So hat etwa die Entwicklung von einer Million Nutzern der ID Austria im Jahr 2023 auf mittlerweile sechs Millionen deutlich höhere Lizenzgebühren und Betriebskosten zur Folge. 2027 und 2028 werden 61 Millionen bzw. 76 Millionen für „Betriebe und Verpflichtungen“ aufgewendet. Hinzu kommt die notwendige technische Umsetzung der europäischen digitalen Brieftasche (EUDI-Wallet) im Rahmen der ID Austria, Kostenpunkt: 13 Millionen 2027 und 14 Millionen Euro 2028.

Lesen Sie auch:
Mit der App runterladen ist es leider nicht getan. Aber Neuerungen versprechen Erleichterung.
Krone Plus Logo
Wichtige Neuerungen
Aufgefrischt: So kommen Sie zu Ihrer „ID Austria“
18.06.2026
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
10.06.2026
Krone Plus Logo
Behörden getäuscht
Betrug über ID Austria: So zockten Täter Finanz ab
09.04.2026

Zudem wolle man weiter in bestehende Schlüsselprojekte investieren, erklärte der Staatssekretär. Ziel des Ausbaus der ID Austria ist weiterhin, dass im Jahr 2030 alle rund 9 Millionen Menschen in Österreich die App haben. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Ausbau des Registerverbundes „dadeX“. Die Datendrehscheibe soll gemäß dem diese Woche im Ministerrat präsentierten „Projekt X“ auch Behördengänge erleichtern. Für das Projekt „Public AI“, das die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) in den Ministerien fördern soll, stehen 2027 15,7 Millionen und 2028 19,5 Millionen bereit.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
20.06.2026 11:53
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
„Brennpunkt Medien“
Social-Media-Gefahr und große Medienkrise
Es ist die letzte WWDC für Tim Cook als Konzernchef. Im September soll der bisher für Geräte ...
Europa geht leer aus
Apple gegen EU: Heftiger Schlagabtausch um KI-Siri
Alter PlayStation-Hit
Dieser Spieleheld kehrt nach fast 20 Jahren zurück
Krone Plus Logo
Rundgang mit Krone+
ICRA 2026 in Wien: So nah ist die Robo-Revolution
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
169.169 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Gericht
Selbstjustiz: Grausamer Gewaltakt an Burschen
89.225 mal gelesen
Die Gewalttat geschah am Wonkaplatz nahe der U-Bahn-Station Aspernstraße.
Wirtschaft
In immer mehr Billa-Filialen wird es nun ruhig
79.426 mal gelesen
Einmal die Woche wird eine Stunde lang Rücksicht auf Menschen mit Autismus, ADHS oder andere ...
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
1413 mal kommentiert
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Österreich
Erstmals mehr Abschiebungen als neue Asylanträge
1011 mal kommentiert
Immer mehr Abschiebe-Charter (Symbolbild) verlassen Österreich.
Außenpolitik
Israel will trotz Angriffen „sofortige Waffenruhe“
799 mal kommentiert
Die israelische Armee griff am Freitag Ziele im Libanon an.
Mehr Digital
Seltene Erden & Co.
EU will ihre Abhängigkeit von China verringern
Trotz Sparkurs:
Regierung stockt Mittel für Digitalisierung auf
Ifo-Präsident warnt:
Europa macht sich durch KI-Abhängigkeit verwundbar
Nach China geliefert?
Europas Chipriese ASML weist US-Vorwürfe zurück
Krone Plus Logo
In Österreich
So viel Strom verbraucht Googles erste Serverfarm

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf