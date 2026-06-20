Regierung stockt Mittel für Digitalisierung auf

Steigende Betriebskosten und Umsetzung EU-Wallet

Notwendig ist ein Anstieg der Mittel allein deswegen, weil die Betriebskosten für die bereits bestehenden digitalen Anwendungen durch die wachsende Zahl von Nutzerinnen und Nutzern stark steigen. So hat etwa die Entwicklung von einer Million Nutzern der ID Austria im Jahr 2023 auf mittlerweile sechs Millionen deutlich höhere Lizenzgebühren und Betriebskosten zur Folge. 2027 und 2028 werden 61 Millionen bzw. 76 Millionen für „Betriebe und Verpflichtungen“ aufgewendet. Hinzu kommt die notwendige technische Umsetzung der europäischen digitalen Brieftasche (EUDI-Wallet) im Rahmen der ID Austria, Kostenpunkt: 13 Millionen 2027 und 14 Millionen Euro 2028.