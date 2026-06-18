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Aufgefrischt: So kommen Sie zu Ihrer „ID Austria“

Österreich
18.06.2026 15:31
Mit der App runterladen ist es leider nicht getan. Aber Neuerungen versprechen Erleichterung.
Mit der App runterladen ist es leider nicht getan. Aber Neuerungen versprechen Erleichterung.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Viele haben ihrer Einführung mit Skepsis entgegengesehen und für viele ist sie auch im dritten Jahr ihres Bestehens nach wie vor ein unbegreifbares Etwas: die ID Austria. Wir haben eine Auffrischung mit den wichtigsten Punkten, wie man dazu kommt, was sie bringt und wie es mit ihr weitergeht.

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Die große Unbekannte, sprich: die ID Austria, ist seit Ende 2023: Da hat sie die ältere Handy-Signatur als offiziellen digitalen Identitätsnachweis für Behördenwege und Services abgelöst. 2024 wurde dann die dazugehörige App eingeführt; im Vorjahr wurde das Ganze relauncht.

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