Aufgefrischt: So kommen Sie zu Ihrer „ID Austria“

Viele haben ihrer Einführung mit Skepsis entgegengesehen und für viele ist sie auch im dritten Jahr ihres Bestehens nach wie vor ein unbegreifbares Etwas: die ID Austria. Wir haben eine Auffrischung mit den wichtigsten Punkten, wie man dazu kommt, was sie bringt und wie es mit ihr weitergeht.
Die große Unbekannte, sprich: die ID Austria, ist seit Ende 2023: Da hat sie die ältere Handy-Signatur als offiziellen digitalen Identitätsnachweis für Behördenwege und Services abgelöst. 2024 wurde dann die dazugehörige App eingeführt; im Vorjahr wurde das Ganze relauncht.
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