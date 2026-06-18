Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an

Die Ukraine hat in der Nacht auf Donnerstag Moskau mit fast 200 Drohnen angegriffen und dabei eine Raffinerie in Brand geschossen. Laut Sergej Sobjanin, dem Bürgermeister der russischen Hauptstadt, habe die Flugabwehr 180 Drohnen abfangen können, aber „einigen ist es gelungen, die Moskauer Ölverarbeitungsanlage zu erreichen“. Auf Bildern und Videos in Social Media sind riesige Feuerbälle und Flammen zu sehen.