Junge Frau verunglückte tödlich bei Auffahrunfall

Tödliches Unglück auf der Südautobahn in Kärnten: Am Donnerstag bremste ein litauischer Sattelschlepper wegen eines Staus in Fahrtrichtung Wien und blieb stehen. Eine dahinter fahrende Frau (31) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.
Wegen eines Staus auf der Südautobahn in Richtung Wien auf Höhe Preitenegg bremste ein litauischer Staatsangehöriger gegen 18.30 Uhr seinen Sattelschlepper und blieb stehen. Hinter ihm war eine 31-jährige Kärntnerin mit ihrem Pkw unterwegs. „Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte die Frau mit dem Heck des stehenden Lkw“, heißt es seitens der Polizei.
Notärztin konnte nur noch Tod feststellen
Sofort wurden Rettungsmaßnahmen eingeleitet, die Einsatzkräfte alarmiert. Doch für die junge Frau kam leider jede Hilfe zu spät. „Trotz unverzüglich eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte die Notärztin nur noch den Tod der 31-Jährigen feststellen“, so die Polizei.
Neben Notärztin und Rettung standen auch die Feuerwehren aus Bad St. Leonhard, Wolfsberg, Preitenegg und Pack mit 76 Kräften im Einsatz.
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