Junge Frau verunglückte tödlich bei Auffahrunfall

Wegen eines Staus auf der Südautobahn in Richtung Wien auf Höhe Preitenegg bremste ein litauischer Staatsangehöriger gegen 18.30 Uhr seinen Sattelschlepper und blieb stehen. Hinter ihm war eine 31-jährige Kärntnerin mit ihrem Pkw unterwegs. „Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte die Frau mit dem Heck des stehenden Lkw“, heißt es seitens der Polizei.