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Jim Carrey kehrt als Grinch auf Leinwand zurück

Society International
19.06.2026 07:26
Jim Carrey soll in seiner Rolle als grummeliger Griesgram Grinch auf die Kinoleinwand ...
Jim Carrey soll in seiner Rolle als grummeliger Griesgram Grinch auf die Kinoleinwand zurückkehren.(Bild: APA-Images / Mary Evans / Ronald Grant Archive)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Als pelziger, grüner Griesgram, der Weihnachten verabscheut, machte Jim Carrey vor mehr als 25 Jahren Furore mit dem Film „Der Grinch“. Nun könnte der inzwischen 64-jährige Hollywoodstar diese Rolle ein weiteres Mal übernehmen. 

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Eine Fortsetzung sei in der Planung, teilten das Filmstudio Universal und die Produktionsfirma Imagine Entertainment auf Instagram mit. Auch Ron Howard (72), der Regisseur des Originalfilms, wurde in dem Posting verlinkt.

Mit diesem Posting wurde die Fortsetzung von „Der Grinch“ mit Jim Carrey angekündigt:

Der Oscarpreisträger Howard („A Beautiful Mind – Genie und Wahnsinn“), Produzent Brian Grazer und Carrey sollen an der Fortsetzung mitwirken, wie das Branchenblatt „Hollywood Reporter“ berichtet. Ein Drehbuch für den noch titellosen Film liegt demnach bereits vor.

„Grinch“ erhielt Oscar
„Der Grinch“ war 2000 weltweit ein Kassenhit. Der Komiker Carrey verwandelte sich darin in ein haariges Monster, das die Festtagsfreude im Bergdörfchen Whoville nicht ausstehen kann und alles unternimmt, um den Bewohnern das Weihnachtsfest zu vermiesen.

Der Film basiert auf dem Buch „How the Grinch Stole Christmas“ des amerikanischen Kinderbuchautors Dr. Seuss. Laut Carrey dauerte es damals jeden Tag mehrere Stunden, bis das aufwendige Make-up für seine Rolle fertig war. Der Film erhielt 2001 den Oscar für das beste Make-up.

Jim Carrey soll für eine „Grinch“-Fortsetzung wieder in seine Paraderolle schlüpfen.
Jim Carrey soll für eine „Grinch“-Fortsetzung wieder in seine Paraderolle schlüpfen.(Bild: AP/Thomas Padilla)

Nur noch selten vor der Kamera
Carrey hat die kanadische und amerikanische Staatsbürgerschaft und wurde in den 1990er Jahren mit Filmen wie „Ace Ventura – Ein tierischer Detektiv“, „Die Maske“, „Dumm und Dümmer“ und „Die Truman Show“ bekannt.

In den vergangenen Jahren war er nur noch selten vor der Kamera zu sehen. So trat er 20 Jahre nach „Dumm und Dümmer“ mit Jeff Daniels wieder als Blödel-Duo in „Dumm und Dümmehr“ (2014) auf.

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Auch für die Hollywood-Reihe „Sonic the Hedgehog“ (ab 2020) ließ er sich einspannen – für die überzeichnete Rolle des Schurken Dr. Robotnik.

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