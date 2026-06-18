Axialflussmotor: Der „V8 unter den Elektromotoren“

Auch in der Endmontage ist höchste Präzision erforderlich. Hier wird der Stator zwischen den beiden Rotorscheiben mit Magneten positioniert und fest verbunden. Bis zu neun Kilonewton magnetischer Kräfte wirken dabei auf die einzelnen Komponenten, das entspricht in etwa dem Gewicht von 900 Kilogramm. Dabei muss der Stator exakt in der magnetischen Mittelebene bleiben, die Toleranz liegt bei weniger als 0,1 Millimeter. In der letzten halben Sekunde des Prozesses korrigiert ein Algorithmus mit hochfrequenten Regelimpulsen die Position. Aus insgesamt 98 Prozessschritten besteht der gesamte Fertigungsprozess, 65 davon setzt Mercedes erstmals ein. 35 Prozessschritte sind sogar aus globaler Sicht neu. 30 Patente hat der Hersteller für die aufwendige Fertigung angemeldet.