Porsche GT3 RS: Auf der Straße nach Le Mans

Zwei Jahre nach dem Le-Mans-Triumph wurde der erste RS eingeführt, der jüngste ist bereits die sechste Generation. Und besitzt so viel Rennsport-Gene wie keiner zuvor: Deutlichstes Merkmal ist der mächtige Schwanenhals-Heckflügel, der erstmals bei einem Serien-Porsche die Dachlinie überragt. Und erstmals gibt es DRS, also per Knopfdruck verstellbare Flügel – das sorgt für weniger Abtrieb auf der Geraden und hilft den riesigen Bremsen (optional Keramik) beim Verzögern.