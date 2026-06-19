Schön verliebt! Wann sagen Roncalli und Thiem Ja?

Die verliebten Blicke von Dominic Thiem und Lili Paul-Roncalli (28) bei der Hochzeit ihres Bruders Adrian (die „Krone“ zeigte bereits die Bilder) sprachen Bände.
Der 32-jährige Ex-Tennis-Star und die attraktive Artistentochter von Roncalli-Mastermind Bernhard Paul (79) konnten beim Fest in Düsseldorf die Augen nicht voneinander lassen.
Klicken Sie sich durch die Bilder der Hochzeitsfeier:
Gut möglich, wie uns gut informierte Kreise berichten, dass die zwei Hübschen schon über ihren „großen Tag“ nachdenken. Nachwuchs dürfte ohnehin immer ein Thema sein – denn Lili und ihr Herzbube wissen genau, wie schön es ist, mit lieben Geschwistern gemeinsam aufzuwachsen.
Lili ist aktuell voll im Unternehmen eingebunden, ein Zugpferd innerhalb und außerhalb der Manege – da ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis sie auch privat reinen Tisch mit ihrem Dominic macht ...
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