„Trump hat Camp David, Ruck hat Schloss Hernstein“

Unternehmer interessiere vor allem eines: „Wofür zahlen sie und zahlen sie zu viel?“ Mit diesen Worten kritisiert Gerald Zmuegg, Präsident der Freiheitlichen Wirtschaft Wien, im krone.tv-Interview die Strukturen in der Wirtschaftskammer. Die Senkung der Kammerumlage bringe wenig, da sie zuvor gestiegen sei. Zudem ortet er überbordenden Personal- und Sachaufwand sowie eine fehlende Nähe zu den Betrieben. Walter Rucks Büro auf dem Areal von Schloss Hernstein sei für ihn ein Symbol für überzogene Repräsentation: „Trump hat Camp David, Walter Ruck hat Hernstein.“ Den ganzen Talk sehen Sie im Video oben.
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