Lenker mit 5,24 Promille – und das gleich zweimal

Ganz besonders „geeicht“ muss ein 57-Jähriger aus Attersee am Attersee (OÖ) sein – ein Grund zum Stolzsein ist das aber sicher nicht. Der Mann knackte am Dienstag und am Donnerstag bei Polizeikontrollen jeweils beim Blasen in das Vortestgerät fast den Maximalwert: 5,25 Promille. Mehr zeigt das Gerät einfach nicht an.