Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neues Verfahren

Steuerhinterziehung: Verliert Grasser Fußfessel?

Gericht
19.06.2026 07:14
Porträt von Kronen Zeitung
Von Kronen Zeitung

Weil Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser die Schmiergelder rund um die Privatisierung der Bundeswohnbaugesellschaften nicht versteuert hatte, wird ihm nun Abgabenhinterziehung vorgeworfen. Nun droht ihm neues Ungemach.

0 Kommentare

Ein Richter hatte bei einem Finanzstrafprozess 2021 gegen einen früheren Bankdirektor, der Millionen veruntreut hatte, scherzhaft gemeint: „Vielleicht sollte in Steuerformularen die Rubrik ,illegale Einkünfte‘ eingeführt werden.“ Hintergrund: Auch Verbrecher sind verpflichtet, für ihre „Beute“ Steuern zu bezahlen. Grasser tat dies für die Buwog-Provisionen nicht und muss daher laut WKStA jetzt bis zu zwei weitere Jahre Haft fürchten.

Karl-Heinz Grasser verschwieg die Bestechungszahlungen vor der Finanz – das könnte ihm eine ...
Karl-Heinz Grasser verschwieg die Bestechungszahlungen vor der Finanz – das könnte ihm eine zusätzliche Haftstrafe einbringen.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Doch verliert der frühere Minister aufgrund des neuen offenen Verfahrens jetzt auch seine Fußfessel? Anwälte berichten, dass bei ihren Mandanten die Vollzugslockerungen umgehend widerrufen wurden, wenn ein neues Verfahren anhängig wurde ...

Lesen Sie auch:
Karl-Heinz Grasser
Geht um Millionen
Ex-Finanzminister Grasser erneut angeklagt
17.06.2026
Krone Plus Logo
15 Jahre Fußfessel
So sparen uns Grasser und Co. 19 Millionen Euro
21.05.2026

Im Ministerium will man davon nichts wissen. Auch bei einer neuerlichen Anklage würden Fußfesselträger diese nicht automatisch verlieren, es sei denn, es würden neue U-Haft-Gründe dadurch bestehen. Was bei Karl-Heinz Grasser offenbar nicht der Fall ist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
19.06.2026 07:14
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Karl-Heinz Grasser
SteuerhinterziehungFinanzminister
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Milliardenmarkt Indien
Warum Tourismus jetzt auf Bollywood-Filme setzt
Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
„Brennpunkt Medien“
Social-Media-Gefahr und große Medienkrise
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Skandal um Kultmusiker
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
Die Kinderherzen lachen, viele Eltern sind aber über das Vorbild für die jüngste Attraktion in ...
Wirbel um Freizeitpark
Diese „Oreschnik“-Rakete ist für Kinder gemacht
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
255.109 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
164.081 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Nachrichten
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
107.410 mal gelesen
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1833 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
957 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Innenpolitik
„Geldkoffer“: FPÖ muss Ukraine-Vorwurf widerrufen
816 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker muss seine Behauptung über Außenministerin Beate ...
Mehr Gericht
Illegaler Autoverkauf
Einsichtiger Angeklagter kommt mit Diversion davon
Neues Verfahren
Steuerhinterziehung: Verliert Grasser Fußfessel?
Täter töteten sich
Nur ein Mord wird heuer vor Gericht aufgearbeitet
Krone Plus Logo
Prozess in Kärnten
Achtung, Falle! So dreist arbeiten Gold-Betrüger
Krone Plus Logo
„Die Wahrheit finden“
Zu Tode gequälter Kater hat nun einen Star-Anwalt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf