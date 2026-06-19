Emma Heming-Willis feiert 50er mit bewegendem Clip

„Heute ist meine große 5-0“, schreibt sie. „Und ich muss sagen: Ich bin bereit für dieses neue Jahrzehnt und alles, was es zu bieten hat.“ Denn: „Meine 40er waren schwierig, doch ich bin stolz darauf, wie weit ich mich als Ehefrau, Mutter, pflegende Partnerin und Fürsprecherin entwickelt habe.“