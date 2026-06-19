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Emma Heming-Willis feiert 50er mit bewegendem Clip

Society International
19.06.2026 08:21
Emma Heming-Willis teilt zu ihrem 50. Geburtstag einen gemeinsamen Schnappschuss mit Bruce ...
Emma Heming-Willis teilt zu ihrem 50. Geburtstag einen gemeinsamen Schnappschuss mit Bruce Willis und ein berührendes Video.(Bild: instagram.com/emmahemingwillis)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

„Heute ist meine große 5-0“, schreibt Emma Heming-Willis auf Instagram und teilt anlässlich ihres runden Geburtstages nicht nur eine berührende Nachricht, sondern auch zwei ganz besondere Familienmomente mit Ehemann Bruce Willis.

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Es ist eine Szene, die die Fans sicher zum Schmunzeln bringt, die gleichzeitig aber auch traurig macht. Zu ihrem 50. Geburtstag teilte Emma Heming-Willis auf Instagram einen kurzen Clip von Bruce Willis, der Helium aus einem hellblauen Luftballon einatmet und seiner Ehefrau dann unter dem Gekicher seiner Kinder ein Geburtstagsständchen mit quietschiger Stimme singt.

Dieses Geburtstagsständchen von Bruce Willis soll auch auf ein ernstes Thema aufmerksam machen:

„Meine 40er waren schwierig“
Die Aufnahme ist nicht aktuell, zeigt einen Bruce Willis wohl vor der Diagnose frontotemporale Demenz. Im Posting zieht Emma Heming-Willis zu ihrem runden Jubiläum daher auch ehrlich Bilanz.

„Heute ist meine große 5-0“, schreibt sie. „Und ich muss sagen: Ich bin bereit für dieses neue Jahrzehnt und alles, was es zu bieten hat.“ Denn: „Meine 40er waren schwierig, doch ich bin stolz darauf, wie weit ich mich als Ehefrau, Mutter, pflegende Partnerin und Fürsprecherin entwickelt habe.“

Heming-Willis teilt auch neues Foto von Bruce
Neben dem Video teilt Heming-Willis auch einen Schnappschuss, der sie gemeinsam mit ihrem Ehemann zeigt. Beide tragen auf dem Foto bunte Geburtstagshüte, lächeln in die Kamera. Diese Aufnahme scheint erst kürzlich aufgenommen worden zu sein. Ob sie an ihrem 50. Geburtstag geknipst wurde, das verrät Heming-Willis allerdings nicht. 

Dafür verweist sie in ihren Zeilen auf ihr Engagement. „Ich bin auch stolz auf die Arbeit, die wir über den Emma & Bruce Willis Fund leisten, und auf das, was noch vor uns liegt.“

Bei Bruce Willis wurde zunächst Aphasie diagnostiziert. 2022 zog sich der Hollywoodstar aus dem Filmbusiness zurück, ein Jahr später teilte die Familie mit, dass der Action-Held an frontotemporaler Demenz, kurz FTD, erkrankt ist. Seitdem übernahm Heming-Willis zunehmend die Rolle der Pflegenden.

Wunsch nach mehr Unterstützung für Betroffene
Daher nutzt das ehemalige Model ihr Geburtstagsposting auch dafür, um auf die Krankheit hinzuweisen und Betroffene zu unterstützen. „Gemeinsam machen wir auf FTD aufmerksam, unterstützen pflegende Angehörige und treiben Aufklärung und Forschung voran“, erklärt sie.

Emma Heming-Willis blickt zum 50. Geburtstag hoffnungsvoll in die Zukunft und wünscht sich mehr ...
Emma Heming-Willis blickt zum 50. Geburtstag hoffnungsvoll in die Zukunft und wünscht sich mehr Unterstützung an frontotemporaler Demenz Erkrankte und ihre Familien.(Bild: Instagram/Emma Heming Willis)

Und schreibt abschließend von ihren Hoffnungen für den neuen Lebensabschnitt. „Zu Beginn dieses neuen Kapitels wünsche ich mir zu meinem Geburtstag eine Zukunft, in der Familien, die mit Demenz konfrontiert sind, mehr Unterstützung und Ressourcen erhalten, weniger Stigmatisierung erfahren und allen Grund haben, an der Hoffnung festzuhalten.“

Demi Moore gratuliert
Glückwünsche kommen auch von Bruce Willis‘ Ex-Frau Demi Moore. Auf Instagram veröffentlichte die Schauspielerin zwei Fotos von sich, auf denen sie vor Produkten von Heming-Willis‘ Wellness-Marke „Make Time“ sitzt. „Ich nehme mir heute Zeit, um Emma Heming-Willis an ihrem Geburtstag zu feiern!“, verrät Moore ihren Fans. 

Mit diesem Posting lässt Demi Moore emma Heming-Willis hochleben:

Und richtet schließlich auch liebevolle Worte an das Geburtstagskind: „Ich bin so stolz auf dich und stolz darauf, dich zur Familie zählen zu dürfen. Du wirst so geliebt!“

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Demi Moore war von 1987 bis 2000 mit Bruce Willis verheiratet und hat die drei Töchter Rumer (37), Scout (34) und Tallulah (32) mit dem Hollywoodstar. Aus der Ehe von Bruce Willis und Emma Heming-Willis stammen die Töchter Mabel Ray (14) und Evelyn Penn (12). 

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