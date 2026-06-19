Monate des Wartens: Grazer Patienten im Ungewissen

Sie haben keine Zusatzversicherung, sind aufs Kassensystem angewiesen – und müssen mitunter Monate auf wichtige Untersuchungen bei Fachärzten und in der Klinik warten. Die Fälle von zwei Grazer Patienten zeigen laut ihrem Hausarzt, dass es Schieflagen im System gibt.
Am Anfang waren bei Martina Halsegger zwei erhöhte Leberwerte, die den Grazer Allgemeinmediziner Max Mairinger bei einer Kontrolluntersuchung stutzig gemacht haben. „Ansonsten war Frau Halsegger bei bester Gesundheit.“ Mairinger wollte die Abklärung bei einem Internisten. Als Frau Halsegger dort um einen Termin anfragte, hieß es: Bitte bis zum Herbst warten. „Wir sind daher noch einmal zu Dr. Mairinger“, erzählt die Grazerin.
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