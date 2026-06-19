ÖFB-Legende und WM-Teilnehmer verstorben!

Hans Buzek zählte zu den besten Stürmern seiner Generation. Der ehemalige Teamspieler feierte bereits in jungen Jahren außergewöhnliche Erfolge und schrieb damit österreichische Fußballgeschichte. Mit nur zehn Jahren schummelte sich Buzek, der sich ein Jahr älter machte, in den Nachwuchs der Vienna. Was folgte, war ein bemerkenswerter Aufstieg. In der Saison 1954/55 wurde er gleichzeitig mit den Schülern, der Jugend und der Kampfmannschaft der Vienna Meister – ein bis heute einzigartiges Kunststück. Bereits ein Jahr später krönte sich Buzek im Alter von nur 17 Jahren mit 33 Treffern zum Torschützenkönig der Liga.