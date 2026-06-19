ÖFB-Legende und WM-Teilnehmer verstorben!

Große Trauer um ÖFB-Legende Hans Buzek! Der 42-fache Ex-Teamspieler und WM-Teilnehmer von 1958 ist laut „Krone“-Informationen im Alter von 88 Jahren verstorben.
Hans Buzek zählte zu den besten Stürmern seiner Generation. Der ehemalige Teamspieler feierte bereits in jungen Jahren außergewöhnliche Erfolge und schrieb damit österreichische Fußballgeschichte. Mit nur zehn Jahren schummelte sich Buzek, der sich ein Jahr älter machte, in den Nachwuchs der Vienna. Was folgte, war ein bemerkenswerter Aufstieg. In der Saison 1954/55 wurde er gleichzeitig mit den Schülern, der Jugend und der Kampfmannschaft der Vienna Meister – ein bis heute einzigartiges Kunststück. Bereits ein Jahr später krönte sich Buzek im Alter von nur 17 Jahren mit 33 Treffern zum Torschützenkönig der Liga.
42 Länderspiele für Österreich
Am 30. Oktober 1955 feierte Buzek mit nur 17 Jahren und 161 Tagen gegen Jugoslawien sein Debüt im ÖFB-Team. Jahrzehntelang galt er als jüngster Nationalspieler Österreichs, ehe David Alaba diesen Rekord 2009 offiziell unterbot. Insgesamt absolvierte Buzek 42 Länderspiele für Österreich und gehörte auch dem WM-Kader 1958 in Schweden an.
Vienna- und Austria-Legende
Auf Klubebene hinterließ der Stürmer bei mehreren Traditionsvereinen seine Spuren. Für die Vienna erzielte er zwischen 1953 und 1963 in 163 Spielen beeindruckende 138 Tore. Von 1963 bis 1967 lief er für Austria Wien 110 Mal auf und traf dabei 59 Mal. Zu seinen größten Erfolgen zählen zwei Meistertitel mit der Vienna (1955) und Austria Wien (1963), zwei ÖFB-Cupsiege mit den Veilchen (1963 und 1967) sowie zwei Auszeichnungen als Torschützenkönig – 1956 mit 33 Treffern für die Vienna und 1966 mit 17 Toren für die Austria.
Goldschmied und Fußball-Legende
1963 eröffnete Buzek in Baden bei Wien ein Goldschmiedegeschäft, das er bis zu seiner Pensionierung 1992 führte.
Auch nach seiner aktiven Karriere blieb er dem Fußball verbunden. Der ehemalige Teamchef Leopold Stastny hatte ihm einst geraten: „Such dir einen Trainerjob!“ Diesem Rat folgte Buzek später beim Badener AC von 1973 bis 1977. Darüber hinaus war er als Sportdirektor der Vienna tätig und führte den Klub zu zwei UEFA-Cup-Qualifikationen.
Hans Buzek gehörte zu jener Generation, die den österreichischen Fußball prägte. Seine Spuren in der heimischen Fußballgeschichte werden für immer bleiben ...
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