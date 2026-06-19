Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Alter von 88 Jahren

ÖFB-Legende und WM-Teilnehmer verstorben!

Fußball International
19.06.2026 07:43
Hans Buzek
Hans Buzek(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Große Trauer um ÖFB-Legende Hans Buzek! Der 42-fache Ex-Teamspieler und WM-Teilnehmer von 1958 ist laut „Krone“-Informationen im Alter von 88 Jahren verstorben.

0 Kommentare

Hans Buzek zählte zu den besten Stürmern seiner Generation. Der ehemalige Teamspieler feierte bereits in jungen Jahren außergewöhnliche Erfolge und schrieb damit österreichische Fußballgeschichte. Mit nur zehn Jahren schummelte sich Buzek, der sich ein Jahr älter machte, in den Nachwuchs der Vienna. Was folgte, war ein bemerkenswerter Aufstieg. In der Saison 1954/55 wurde er gleichzeitig mit den Schülern, der Jugend und der Kampfmannschaft der Vienna Meister – ein bis heute einzigartiges Kunststück. Bereits ein Jahr später krönte sich Buzek im Alter von nur 17 Jahren mit 33 Treffern zum Torschützenkönig der Liga.

42 Länderspiele für Österreich
Am 30. Oktober 1955 feierte Buzek mit nur 17 Jahren und 161 Tagen gegen Jugoslawien sein Debüt im ÖFB-Team. Jahrzehntelang galt er als jüngster Nationalspieler Österreichs, ehe David Alaba diesen Rekord 2009 offiziell unterbot. Insgesamt absolvierte Buzek 42 Länderspiele für Österreich und gehörte auch dem WM-Kader 1958 in Schweden an.

Vienna- und Austria-Legende
Auf Klubebene hinterließ der Stürmer bei mehreren Traditionsvereinen seine Spuren. Für die Vienna erzielte er zwischen 1953 und 1963 in 163 Spielen beeindruckende 138 Tore. Von 1963 bis 1967 lief er für Austria Wien 110 Mal auf und traf dabei 59 Mal. Zu seinen größten Erfolgen zählen zwei Meistertitel mit der Vienna (1955) und Austria Wien (1963), zwei ÖFB-Cupsiege mit den Veilchen (1963 und 1967) sowie zwei Auszeichnungen als Torschützenkönig – 1956 mit 33 Treffern für die Vienna und 1966 mit 17 Toren für die Austria.

Hans Buzek (mi.) beim 100-Jahre-Fest der Vienna im Juni 2021
Hans Buzek (mi.) beim 100-Jahre-Fest der Vienna im Juni 2021(Bild: GEPA)

Goldschmied und Fußball-Legende
1963 eröffnete Buzek in Baden bei Wien ein Goldschmiedegeschäft, das er bis zu seiner Pensionierung 1992 führte.

Auch nach seiner aktiven Karriere blieb er dem Fußball verbunden. Der ehemalige Teamchef Leopold Stastny hatte ihm einst geraten: „Such dir einen Trainerjob!“ Diesem Rat folgte Buzek später beim Badener AC von 1973 bis 1977. Darüber hinaus war er als Sportdirektor der Vienna tätig und führte den Klub zu zwei UEFA-Cup-Qualifikationen.

Hans Buzek gehörte zu jener Generation, die den österreichischen Fußball prägte. Seine Spuren in der heimischen Fußballgeschichte werden für immer bleiben ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
19.06.2026 07:43
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
255.109 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
164.081 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Nachrichten
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
107.410 mal gelesen
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1833 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
957 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Innenpolitik
„Geldkoffer“: FPÖ muss Ukraine-Vorwurf widerrufen
816 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker muss seine Behauptung über Außenministerin Beate ...
Mehr Fußball International
Im Alter von 88 Jahren
ÖFB-Legende und WM-Teilnehmer verstorben!
Trainer teilt aus
Kritik an WM-Arena: „Das ist kein Fußball-Stadion“
Gruppe D im Ticker
WM: Gastgeber USA gegen Australien ab 21 Uhr LIVE
Sport Tv Logo
Und: Dürre in Boston
Wie Hakimi seine Schäfchen ins Trockene brachte
Kanadier wird operiert
Horror-Foul: „Man konnte hören, wie Knochen brach“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf