Termin steht: Vorverkauf für „GTA VI“ startet bald

Der Vorverkauf für das mit Spannung erwartete Videospiel „Grand Theft Auto VI“ soll am Donnerstag kommender Woche beginnen. Wie Entwickler Rockstar Games auf X ankündigte, sind Vorbestellungen bei ausgewählten Händlern und auf digitalen Plattformen ab dem 25. Juni möglich.
Der eigentliche Veröffentlichungstermin des Spiels soll am 19. November sein. „GTA VI“ erscheint damit rund 13 Jahre nach dem Vorgänger „GTA V“, welches zu den meistverkauften Spielen aller Zeiten zählt.
Angaben zum Preis für „GTA VI“ machte Rockstar Games, das zum in New York ansässigen Spielepublisher Take-Two Interactive gehört, am Donnerstag nicht. Analysten rechnen mit einem Verkaufspreis von etwa 80 Dollar (umgerechnet derzeit knapp 70 Euro).
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