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Termin steht: Vorverkauf für „GTA VI“ startet bald

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19.06.2026 07:13
Mit der Bekanntgabe des Vorverkaufstarts enthüllte Rockstar Games auch das offizielle ...
Mit der Bekanntgabe des Vorverkaufstarts enthüllte Rockstar Games auch das offizielle Cover-Artwork.(Bild: Rockstar Games)
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Von krone.at

Der Vorverkauf für das mit Spannung erwartete Videospiel „Grand Theft Auto VI“ soll am Donnerstag kommender Woche beginnen. Wie Entwickler Rockstar Games auf X ankündigte, sind Vorbestellungen bei ausgewählten Händlern und auf digitalen Plattformen ab dem 25. Juni möglich. 

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Der eigentliche Veröffentlichungstermin des Spiels soll am 19. November sein. „GTA VI“ erscheint damit rund 13 Jahre nach dem Vorgänger „GTA V“, welches zu den meistverkauften Spielen aller Zeiten zählt.

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Angaben zum Preis für „GTA VI“ machte Rockstar Games, das zum in New York ansässigen Spielepublisher Take-Two Interactive gehört, am Donnerstag nicht. Analysten rechnen mit einem Verkaufspreis von etwa 80 Dollar (umgerechnet derzeit knapp 70 Euro).

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