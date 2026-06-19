Kein Budget für neuen Behindertenlift im Freibad

Seit Jahrzehnten ist das Freibad Laakirchen (Oberösterreich) ihr zweites Zuhause. Doch nun bleibt Anna Größwang das Schwimmen verwehrt. Denn der Behindertenlift, den die beinamputierte Pensionistin braucht, um ins Wasser zu kommen, ist kaputt – ein neuer zu teuer. Der Bürgermeister hat für so etwas kein Budget.