Lindsey Vonn kann wieder strahlen! Nur rund vier Monate nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen in Milano Cortina meldete sich die Ski-Ikone nun mit einem positiven Update bei ihren Fans zurück.
Die 41-Jährige steht wieder im Fitnessstudio und arbeitet fleißig an ihrem Körper. Auf Instagram teilte Vonn Bilder und Videos von ihrem Training. Darauf ist zu sehen, wie sie auf einer Matte verschiedene Übungen absolviert und gezielt an ihren Knien arbeitet. Der Schweiß läuft ihr dabei über den Rücken. Und sie kann wieder strahlen ...
„Kann es nicht in Worte fassen“
„Das Gesicht, das ich mache, wenn ich tatsächlich im Fitnessstudio trainieren kann! Es macht mich so glücklich und aufgeregt, ich kann es nicht einmal in Worte fassen“, schrieb Vonn zu ihrem Beitrag.
Nach dem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen ist das ein erfreuliches Lebenszeichen der einstigen Ausnahme-Athletin. Lindsey Vonn scheint auf dem Weg zurück zu sein. Schön, zu sehen!
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