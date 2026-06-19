Lindsey Vonn kann wieder strahlen!

Die 41-Jährige steht wieder im Fitnessstudio und arbeitet fleißig an ihrem Körper. Auf Instagram teilte Vonn Bilder und Videos von ihrem Training. Darauf ist zu sehen, wie sie auf einer Matte verschiedene Übungen absolviert und gezielt an ihren Knien arbeitet. Der Schweiß läuft ihr dabei über den Rücken. Und sie kann wieder strahlen ...