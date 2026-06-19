Rheinmetall-Chef für Verbot von KI-Waffeneinsatz

„Technologisch wird in den nächsten zehn Jahren sehr viel möglich sein – das geht exponentiell nach oben“, sagte der Manager der Deutschen Presse-Agentur bei der Rüstungsmesse Eurosatory in Villepinte bei Paris, die am Freitag endet. Besagte Regeln für den Einsatz von KI-gesteuerten Waffen könnten nicht Unternehmen oder Individuen festlegen. „Sondern das muss man über einen Ethikrat oder über eine UN-Resolution machen“, so Papperger.