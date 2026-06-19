Haushaltsenergie wurde im Mai spürbar günstiger

Weitere Preisrückgänge erwartet

Für die kommenden Monate zeichnen sich weitere Preisrückgänge ab. Die jüngsten Entwicklungen rund um das US-Iran-Abkommen und eine schrittweise Wiederöffnung der Straße von Hormuz seien in den Mai-Zahlen noch nicht berücksichtigt, erklärte Lukas Zwieb, Energieexperte der Energieagentur. Entsprechende Meldungen würden jedoch bereits jetzt zu deutlichen Preisrückgängen an den internationalen Rohölmärkten und heimischen Tankstellen führen. Sollte die Einigung Bestand haben und die Versorgung mit Rohöl und Flüssiggas wieder anlaufen, dürfte sich der Preisdruck für heimische Haushaltskunden weiter verringern.