Skandal um Kultmusiker

Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“

Nachrichten
16.06.2026 12:00
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Mit 17 war Marie Franz großer Fan vom deutschen Liedermacher Konstantin Wecker. Nach einem Konzert kommt es zum ersten Kontakt mit dem damals 58-jährigen Musiker – wenig später folgt eine Einladung ins Hotelzimmer. Was danach beginnt, zieht sich über Jahre. Heute bewertet sie diese Zeit völlig neu und spricht von einem deutlichen Machtgefälle zwischen Idol und Fan. Was sie damals erlebt hat und warum sie es 20 Jahre danach bereut, erzählt sie im krone.tv-Interview!

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