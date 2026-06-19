Waymo muss fast 3900 Robotaxis zurückrufen

In den vergangenen zwei Jahren musste Waymo mehrfach Fahrzeuge zurückrufen, unter anderem wegen Problemen bei der Erkennung von Abschleppwagen, pfostenartigen Hindernissen oder haltenden Schulbussen. Die NHTSA ermittelt außerdem wegen eines Vorfalls im Jänner im kalifornischen Santa Monica, bei dem ein selbstfahrendes Auto ein Kind in der Nähe einer Volksschule erfasste und leicht verletzte. Ein Wagen ignorierte einen haltenden Schulbus mit Warnblinkern und hielt nicht an.