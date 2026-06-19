Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Illegaler Autoverkauf

Einsichtiger Angeklagter kommt mit Diversion davon

Vorarlberg
19.06.2026 07:55
Der Angeklagte brauchte dringend Geld – und traf eine folgenschwere Entscheidung.
Der Angeklagte brauchte dringend Geld – und traf eine folgenschwere Entscheidung.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Trotz eines laufenden Insolvenzverfahrens hat ein in Vorarlberg lebender Deutscher sein Auto verkauft. Im Prozess am Landesgericht Feldkirch gab sich der Mann einsichtig und reumütig.

0 Kommentare

Mit zittriger Stimme und sichtlich nervös tritt der Angeklagte am Donnerstag in der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch vor den Richter. Gleich zu Beginn legt er ein Geständnis ab: „Das ist eine Straftat. Daran gibt es nichts zu rütteln.“ Es sind die Worte eines Mannes, den die Verzweiflung auf die Anklagebank geführt hat.

Rund 30.000 Euro Schulden drücken den Unbescholtenen. Zu seinem finanziellen Absturz habe beigetragen, dass er seinem Bruder ein Darlehen für dessen Friseurausbildung gewährt habe. Danach sei er selbst immer tiefer in die Krise geschlittert.

Eine folgenschwere Entscheidung
Ohne Arbeit, zahlungsunfähig und mit dem Rücken zur Wand suchte er nach einem Ausweg – und traf eine fatale Entscheidung. Um sich finanziell über Wasser zu halten, meldete er sein Auto ab und verkaufte es um 9000 Euro ins Ausland. Was er damals ausblendete: Als zahlungsunfähiger Schuldner hätte er den Pkw gar nicht veräußern dürfen. Deshalb musste er sich nun wegen Veruntreuung, schweren Betrugs und Begünstigung von Gläubigern vor Gericht verantworten. „Es ging mir nur ums schnelle Geld“, räumt der Mann reumütig ein. Zwar hat er wieder einen Job, allerdings nur befristet. Von seinen monatlich 2100 Euro bleibt kaum etwas übrig. „Ich muss Miete zahlen und habe eine Lohnpfändung von 900 Euro.“

Kein Eintrag ins Strafregister
Der Richter nimmt dem Angeklagten seine Reue ab. Weil er bisher strafrechtlich nie auffällig geworden ist, endet der Prozess mit einer Diversion: 1500 Euro Geldbuße und 100 Euro Verfahrenskosten. Bezahlt er die Summe binnen sechs Monaten, wird das Verfahren eingestellt. Andernfalls drohen eine weitere Verhandlung und ein Eintrag im Strafregister.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
19.06.2026 07:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
18° / 30°
Symbol heiter
Bludenz
20° / 33°
Symbol einzelne Regenschauer
Dornbirn
19° / 33°
Symbol einzelne Regenschauer
Feldkirch
20° / 33°
Symbol heiter

krone.tv

Milliardenmarkt Indien
Warum Tourismus jetzt auf Bollywood-Filme setzt
Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
„Brennpunkt Medien“
Social-Media-Gefahr und große Medienkrise
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Skandal um Kultmusiker
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
Die Kinderherzen lachen, viele Eltern sind aber über das Vorbild für die jüngste Attraktion in ...
Wirbel um Freizeitpark
Diese „Oreschnik“-Rakete ist für Kinder gemacht
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
255.109 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
164.081 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Nachrichten
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
107.410 mal gelesen
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1833 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
957 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Innenpolitik
„Geldkoffer“: FPÖ muss Ukraine-Vorwurf widerrufen
816 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker muss seine Behauptung über Außenministerin Beate ...
Mehr Vorarlberg
Illegaler Autoverkauf
Einsichtiger Angeklagter kommt mit Diversion davon
Kader nicht komplett
Altachern fehlt ein Quartett zum Trainingsauftakt
Krone Plus Logo
„Keine Frage!“
Was müsste sich bei der Fußball-WM ändern?
Den Halt verloren
63-Jähriger bei Kirschernte von Baum gefallen
Moratorium aufgehoben
Bodenseefelchen dürfen wieder gefangen werden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf