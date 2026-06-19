Einsichtiger Angeklagter kommt mit Diversion davon

Trotz eines laufenden Insolvenzverfahrens hat ein in Vorarlberg lebender Deutscher sein Auto verkauft. Im Prozess am Landesgericht Feldkirch gab sich der Mann einsichtig und reumütig.
Mit zittriger Stimme und sichtlich nervös tritt der Angeklagte am Donnerstag in der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch vor den Richter. Gleich zu Beginn legt er ein Geständnis ab: „Das ist eine Straftat. Daran gibt es nichts zu rütteln.“ Es sind die Worte eines Mannes, den die Verzweiflung auf die Anklagebank geführt hat.
Rund 30.000 Euro Schulden drücken den Unbescholtenen. Zu seinem finanziellen Absturz habe beigetragen, dass er seinem Bruder ein Darlehen für dessen Friseurausbildung gewährt habe. Danach sei er selbst immer tiefer in die Krise geschlittert.
Eine folgenschwere Entscheidung
Ohne Arbeit, zahlungsunfähig und mit dem Rücken zur Wand suchte er nach einem Ausweg – und traf eine fatale Entscheidung. Um sich finanziell über Wasser zu halten, meldete er sein Auto ab und verkaufte es um 9000 Euro ins Ausland. Was er damals ausblendete: Als zahlungsunfähiger Schuldner hätte er den Pkw gar nicht veräußern dürfen. Deshalb musste er sich nun wegen Veruntreuung, schweren Betrugs und Begünstigung von Gläubigern vor Gericht verantworten. „Es ging mir nur ums schnelle Geld“, räumt der Mann reumütig ein. Zwar hat er wieder einen Job, allerdings nur befristet. Von seinen monatlich 2100 Euro bleibt kaum etwas übrig. „Ich muss Miete zahlen und habe eine Lohnpfändung von 900 Euro.“
Kein Eintrag ins Strafregister
Der Richter nimmt dem Angeklagten seine Reue ab. Weil er bisher strafrechtlich nie auffällig geworden ist, endet der Prozess mit einer Diversion: 1500 Euro Geldbuße und 100 Euro Verfahrenskosten. Bezahlt er die Summe binnen sechs Monaten, wird das Verfahren eingestellt. Andernfalls drohen eine weitere Verhandlung und ein Eintrag im Strafregister.
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