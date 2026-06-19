Einsichtiger Angeklagter kommt mit Diversion davon

Eine folgenschwere Entscheidung

Ohne Arbeit, zahlungsunfähig und mit dem Rücken zur Wand suchte er nach einem Ausweg – und traf eine fatale Entscheidung. Um sich finanziell über Wasser zu halten, meldete er sein Auto ab und verkaufte es um 9000 Euro ins Ausland. Was er damals ausblendete: Als zahlungsunfähiger Schuldner hätte er den Pkw gar nicht veräußern dürfen. Deshalb musste er sich nun wegen Veruntreuung, schweren Betrugs und Begünstigung von Gläubigern vor Gericht verantworten. „Es ging mir nur ums schnelle Geld“, räumt der Mann reumütig ein. Zwar hat er wieder einen Job, allerdings nur befristet. Von seinen monatlich 2100 Euro bleibt kaum etwas übrig. „Ich muss Miete zahlen und habe eine Lohnpfändung von 900 Euro.“