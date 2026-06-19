Ex-ORF-Chef Weißmann wird heute als Opfer aussagen

In der Causa rund um Ex-ORF-Generaldirektor Roland Weißmann wird der zurückgetretene Senderchef am Freitag als Opfer aussagen.
Wie die „Krone“ berichtete, wird gegen jene ORF-Mitarbeiterin, die folgenschwere Belästigungsvorwürfe gegen Ex-Generaldirektor Roland Weißmann aufgebracht hat, ermittelt. Der Vorwurf gegen sie und ihren Anwalt lautet auf schwere Erpressung und Missbrauch von Tonaufnahmegeräten.
Dieser Tage begann die Einvernahme der zwölf Zeugen, die bis in den August hinein dauern soll. Heute, Freitag, ist Weißmann an der Reihe. Er wird in dem Verfahren als „Opfer“ geführt. Später folgen Stiftungsräte. Auch die interimistische Direktorin Ingrid Thurnher soll als Zeugin geladen werden.
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