Ex-ORF-Chef Weißmann wird heute als Opfer aussagen

Dieser Tage begann die Einvernahme der zwölf Zeugen, die bis in den August hinein dauern soll. Heute, Freitag, ist Weißmann an der Reihe. Er wird in dem Verfahren als „Opfer“ geführt. Später folgen Stiftungsräte. Auch die interimistische Direktorin Ingrid Thurnher soll als Zeugin geladen werden.