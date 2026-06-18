Porsche Taycan kommt mit Verbrenner-Simulation

Im Herbst 2025 wurde man bei Porsche schon nicht mehr gesteinigt, wenn man das System öffentlich gut fand. „Sie haben das wirklich, wirklich gut gemacht“, sagte damals Frank Moser, Baureihenleiter für 718 und 911. Jetzt ist der Ritterschlag für die Koreaner komplett: Porsche baut das jetzt auch ein.