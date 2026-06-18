Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wie bei Hyundai

Porsche Taycan kommt mit Verbrenner-Simulation

Motor
18.06.2026 15:34
Mit diesem Button am Lenkrad wird die Getriebesimulation aktiviert.
Mit diesem Button am Lenkrad wird die Getriebesimulation aktiviert.(Bild: koslowskiphoto_2025)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wer hat vor zwei Jahren noch gesagt, ein Elektroauto braucht keine Verbrennersimulation? So ziemlich alle Hersteller, Porsche eingeschlossen. Nur Hyundai nicht, die haben damals den Ioniq 5 N herausgebracht. Und jetzt? Bringt Porsche genau das mit dem nächsten Taycan-Update.

0 Kommentare

Mehr Reichweite bekommt der Zuffenhausener Elektrosportler auch, aber das gerät da eher zur Randnotiz.

Zunächst haben sie bei Porsche geradezu angewidert den Kopf geschüttelt, wenn man sie auf Hyundais N e-Shift angesprochen hat, das einen Verbrennerantrieb nicht nur akustisch simuliert, sondern auch mit dem kompletten Look & Feel samt Schaltrucken, Motorbremse und Drehzahlbegrenzer.

Im Herbst 2025 wurde man bei Porsche schon nicht mehr gesteinigt, wenn man das System öffentlich gut fand. „Sie haben das wirklich, wirklich gut gemacht“, sagte damals Frank Moser, Baureihenleiter für 718 und 911. Jetzt ist der Ritterschlag für die Koreaner komplett: Porsche baut das jetzt auch ein. 

Natürlich nicht reinkopiert, sondern selber entwickelt. Das Fahrgefühl soll dem des Panamera entsprechen. Und im Gegensatz zu Hyundai will Porsche den „Motorsound“ an das Fahrzeugmodell anpassen.

Zunächst ein ungewöhnlicher Anblick: Drehzahlmesser im Porsche Taycan
Zunächst ein ungewöhnlicher Anblick: Drehzahlmesser im Porsche Taycan(Bild: koslowskiphoto_2025)
(Bild: koslowskiphoto_2025)
(Bild: koslowskiphoto_2025)

An der Stelle könnte sich Porsche tatsächlich positiv vom Vorbild abheben. Denn im Ioniq 5 N (und neuerdings auch im 6 N) ist das Ganze absolut perfekt umgesetzt – abgesehen vom Sound, der dann doch ziemlich künstlich wirkt. Ähnlich künstlich klingen zwar manche Verbrenner mit zugespieltem Sound auch, aber hier könnten sie bei Porsche echt Meter machen.

Ansonsten kennen wir das alles: Per Knopfdruck am Lenkrad wird die Schaltillusion aktiviert, dann kann man entweder mit Lenkradpaddles mit acht Gängen spielen oder die „Automatik“ walten lassen.

Lesen Sie auch:
Vollgas mit 1100+ PS
Porsche Taycan GT: Wenn alle Hemmungen fallen
10.04.2024
Hammer-Hightech
Porsche Taycan: Mit Super-Akku und Wunder-Fahrwerk
03.04.2024

„E-Shift inklusive GT-Sportlenkrad mit Paddles“ ist im Taycan Turbo GT serienmäßig und ansonsten für alle Taycan-Motorisierungen und Karosserievarianten um rund 1000 Euro plus 500 Euro für den Sportsound erhältlich.

700 km Reichweite im Taycan
Eine Taycan-Variante bekommt ein Reichweitenplus: Für die heckgetriebenen Einstiegsmodelle sind besonders rollwiderstandsarme Sommerreifen erhältlich. Genannt „Sommerreifen Reichweite Plus“. Sie verbessern den Aktionsradius um bis zu 20 Kilometer und ermöglichen in Kombination mit der Performance-Batterie Plus erstmals bis zu 700 Kilometer WLTP-Reichweite. Die 20-Zoll-Reifen sind für die Langstrecke und die Stadt optimiert.

Außerdem gibt es eine leistungsfähigere Infotainment-Generation. Das „Communication Management“ arbeitet laut Hersteller mit bis zu fünffacher Rechenleistung, bietet eine KI-gestützte Sprachsteuerung, eine verbesserte Online-Navigation sowie erweiterte Smartphone-Integration. Software-Updates lassen sich künftig vollständig over the air installieren.

Porsche Taycan Turbo GT mit Manthey Kit
Porsche Taycan Turbo GT mit Manthey Kit(Bild: Porsche)
(Bild: Porsche)
(Bild: Porsche)
(Bild: Porsche)
(Bild: Porsche)

Schließlich wird erstmals ein Manthey-Kit für den Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket direkt ab Werk angeboten. Es umfasst Modifikationen an Aerodynamik, Fahrwerk und Antrieb für mehr Rundstrecken-Performance.

Der Taycan Modelljahr 2027 ist bereits bestellbar – ab 105.400 Euro.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
18.06.2026 15:34
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bovensiepen zog das Tuch von seinem zweiten eigenen Modell.
800 PS, 1100 Nm
Das ist Bovensiepens zweites Auto nach dem Zagato
Warum das denn?
Honda Prelude: Die Coupé-Überraschung des Jahres
Gut statt Plastik
Neuer VW T-Roc: Vom Spartaner zum kleinen Tiguan
Stromer-Premiere
Das ist ein Ferrari. Sagt Ferrari. Er heißt Luce.
Balkankiste kommt
Neuer „Yugo“ ist auf Kurs – 12.000 Euro angepeilt!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
254.264 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
156.293 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
108.867 mal gelesen
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1741 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1482 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Innenpolitik
„Geldkoffer“: FPÖ muss Ukraine-Vorwurf widerrufen
814 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker muss seine Behauptung über Außenministerin Beate ...
Mehr Motor
Wie bei Hyundai
Porsche Taycan kommt mit Verbrenner-Simulation
Unfassbar breit
Neuer Audi A6 allroad: Ein richtig dickes Ding!
Mercedes‘ ganzer Stolz
Axialflussmotor: Der „V8 unter den Elektromotoren“
Sogar mit DRS-Flügel
Porsche GT3 RS: Auf der Straße nach Le Mans
Legenden laden länger
Peugeot E-208 GTi: Sport-Hot-Hatch unter Strom

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf