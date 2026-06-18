Porsche Taycan kommt mit Verbrenner-Simulation

Wer hat vor zwei Jahren noch gesagt, ein Elektroauto braucht keine Verbrennersimulation? So ziemlich alle Hersteller, Porsche eingeschlossen. Nur Hyundai nicht, die haben damals den Ioniq 5 N herausgebracht. Und jetzt? Bringt Porsche genau das mit dem nächsten Taycan-Update.
Mehr Reichweite bekommt der Zuffenhausener Elektrosportler auch, aber das gerät da eher zur Randnotiz.
Zunächst haben sie bei Porsche geradezu angewidert den Kopf geschüttelt, wenn man sie auf Hyundais N e-Shift angesprochen hat, das einen Verbrennerantrieb nicht nur akustisch simuliert, sondern auch mit dem kompletten Look & Feel samt Schaltrucken, Motorbremse und Drehzahlbegrenzer.
Im Herbst 2025 wurde man bei Porsche schon nicht mehr gesteinigt, wenn man das System öffentlich gut fand. „Sie haben das wirklich, wirklich gut gemacht“, sagte damals Frank Moser, Baureihenleiter für 718 und 911. Jetzt ist der Ritterschlag für die Koreaner komplett: Porsche baut das jetzt auch ein.
Natürlich nicht reinkopiert, sondern selber entwickelt. Das Fahrgefühl soll dem des Panamera entsprechen. Und im Gegensatz zu Hyundai will Porsche den „Motorsound“ an das Fahrzeugmodell anpassen.
An der Stelle könnte sich Porsche tatsächlich positiv vom Vorbild abheben. Denn im Ioniq 5 N (und neuerdings auch im 6 N) ist das Ganze absolut perfekt umgesetzt – abgesehen vom Sound, der dann doch ziemlich künstlich wirkt. Ähnlich künstlich klingen zwar manche Verbrenner mit zugespieltem Sound auch, aber hier könnten sie bei Porsche echt Meter machen.
Ansonsten kennen wir das alles: Per Knopfdruck am Lenkrad wird die Schaltillusion aktiviert, dann kann man entweder mit Lenkradpaddles mit acht Gängen spielen oder die „Automatik“ walten lassen.
„E-Shift inklusive GT-Sportlenkrad mit Paddles“ ist im Taycan Turbo GT serienmäßig und ansonsten für alle Taycan-Motorisierungen und Karosserievarianten um rund 1000 Euro plus 500 Euro für den Sportsound erhältlich.
700 km Reichweite im Taycan
Eine Taycan-Variante bekommt ein Reichweitenplus: Für die heckgetriebenen Einstiegsmodelle sind besonders rollwiderstandsarme Sommerreifen erhältlich. Genannt „Sommerreifen Reichweite Plus“. Sie verbessern den Aktionsradius um bis zu 20 Kilometer und ermöglichen in Kombination mit der Performance-Batterie Plus erstmals bis zu 700 Kilometer WLTP-Reichweite. Die 20-Zoll-Reifen sind für die Langstrecke und die Stadt optimiert.
Außerdem gibt es eine leistungsfähigere Infotainment-Generation. Das „Communication Management“ arbeitet laut Hersteller mit bis zu fünffacher Rechenleistung, bietet eine KI-gestützte Sprachsteuerung, eine verbesserte Online-Navigation sowie erweiterte Smartphone-Integration. Software-Updates lassen sich künftig vollständig over the air installieren.
Schließlich wird erstmals ein Manthey-Kit für den Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket direkt ab Werk angeboten. Es umfasst Modifikationen an Aerodynamik, Fahrwerk und Antrieb für mehr Rundstrecken-Performance.
Der Taycan Modelljahr 2027 ist bereits bestellbar – ab 105.400 Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.