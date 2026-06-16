Verdeckte Allergie-Turbos in Wiener Grünflächen

Statistisch gesehen können sich nur drei von vier Wienern über die 147.000 Quadratmeter an neuen Grünflächen etwa am Urban-Loritz-Platz in Neubau, in der Landstraßer Franz-Grill-Straße oder der Ottakringer Römergasse freuen. Denn rund ein Viertel der Bevölkerung hat davon vor allem juckende Augen und rinnende Nasen – durch allergische Reaktionen auf bestimmte exotische Ziergräser. Genau diese Ziergräser wurden dort angepflanzt.