Verdeckte Allergie-Turbos in Wiener Grünflächen

Seit Jahren entstehen in Wien unter der Devise „Raus aus dem Asphalt“ neue Grünflächen – wie nun klar wird, inklusive hochallergenen Ziergräsern. Die Stadt gibt zu, dass sie die Allergie-Risiken bisher kaum auf dem Radar hatte. Trotzdem wird sich an den Bepflanzungsplänen wohl wenig ändern.
Statistisch gesehen können sich nur drei von vier Wienern über die 147.000 Quadratmeter an neuen Grünflächen etwa am Urban-Loritz-Platz in Neubau, in der Landstraßer Franz-Grill-Straße oder der Ottakringer Römergasse freuen. Denn rund ein Viertel der Bevölkerung hat davon vor allem juckende Augen und rinnende Nasen – durch allergische Reaktionen auf bestimmte exotische Ziergräser. Genau diese Ziergräser wurden dort angepflanzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.