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Verdeckte Allergie-Turbos in Wiener Grünflächen

Wien
16.06.2026 18:00
Die Wahl der Pflanzen auf neuen Grünflächen in Wien macht Allergikern das Leben noch schwerer ...
Die Wahl der Pflanzen auf neuen Grünflächen in Wien macht Allergikern das Leben noch schwerer als ohnehin schon, wirft die ÖVP dem Rathaus vor.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Seit Jahren entstehen in Wien unter der Devise „Raus aus dem Asphalt“ neue Grünflächen – wie nun klar wird, inklusive hochallergenen Ziergräsern. Die Stadt gibt zu, dass sie die Allergie-Risiken bisher kaum auf dem Radar hatte. Trotzdem wird sich an den Bepflanzungsplänen wohl wenig ändern.

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Statistisch gesehen können sich nur drei von vier Wienern über die 147.000 Quadratmeter an neuen Grünflächen etwa am Urban-Loritz-Platz in Neubau, in der Landstraßer Franz-Grill-Straße oder der Ottakringer Römergasse freuen. Denn rund ein Viertel der Bevölkerung hat davon vor allem juckende Augen und rinnende Nasen – durch allergische Reaktionen auf bestimmte exotische Ziergräser. Genau diese Ziergräser wurden dort angepflanzt.

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