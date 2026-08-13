„Jeder von uns bekommt mal einen Schmäh ab“

Eigentlich könnte David Riegler zum Zweitliga-Kracher am Freitag zwischen Blau Weiß Linz und dem SKN gemütlich zu Fuß in die NV Arena spazieren. Spielt’s aber nicht. „Meine Wohnung hab ich dort noch, ja. Blödweise haben wir am Vormittag in Linz aber Aktivierung am Programm“, muss der 23-Jährige also doch wie alle anderen mit dem Bus anreisen.