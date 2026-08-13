„Jeder von uns bekommt mal einen Schmäh ab“

Wiedersehen macht Freude! Verteidiger David Riegler kehrt am Freitag an seine alte Wirkungsstätte zurück, gastiert mit Blau Weiß Linz in Liga zwei in der NV Arena. Wo der 23-Jährige seine „Spezis“ bzw. Ex-Klub St. Pölten endgültig in die Krise stürzen will.
Eigentlich könnte David Riegler zum Zweitliga-Kracher am Freitag zwischen Blau Weiß Linz und dem SKN gemütlich zu Fuß in die NV Arena spazieren. Spielt’s aber nicht. „Meine Wohnung hab ich dort noch, ja. Blödweise haben wir am Vormittag in Linz aber Aktivierung am Programm“, muss der 23-Jährige also doch wie alle anderen mit dem Bus anreisen.
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