Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“

Feiern ohne Alkohol....für manche längst normal. Für andere undenkbar. Denn beim Trinken scheint sich gerade ein Generationenstreit anzubahnen. Wie viel Alkohol gehört heute noch zu einer guten Partynacht? krone.tv hat sich in Wien umgehört. Bei der Generation, die heute feiert, und bei denen, die schon vor Jahrzehnten die Nächte zum Tag gemacht haben.