Lambo, Porsche & Co.! Die PS-Monster in Meiselding

An diesem Wochenende (15./16. August) wird vom Motorsportteam Marcher in Meiselding im Kärntner Bezirk St. Veit wieder ein Spektakel der Sonderklasse aufgezogen: Am Samstag (ab 15 Uhr) läuft das Training, am Sonntag (ab 9 Uhr) steigt in 13 verschiedenen Klassen der 4. Lauf zur internationalen Autocross-Staatsmeisterschaft – da kommen PS-Freaks voll auf die Rechnung. Unter den Boliden sind wahre Raritäten und Prachtstücke zu finden.