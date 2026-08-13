Lambo, Porsche & Co.! Die PS-Monster in Meiselding

In Meiselding (Ktn) röhren wieder die Motoren! Am Samstag und Sonntag steigt in 13 verschiedenen Klassen der 4. Lauf zur internationalen Autocross-Staatsmeisterschaft. 80 Starter aus vier Nationen matchen sich um die Siege. Unter den PS-Monstern gibt es wahre Schätze – ein Bolide kostet sogar 200.000 Euro.
An diesem Wochenende (15./16. August) wird vom Motorsportteam Marcher in Meiselding im Kärntner Bezirk St. Veit wieder ein Spektakel der Sonderklasse aufgezogen: Am Samstag (ab 15 Uhr) läuft das Training, am Sonntag (ab 9 Uhr) steigt in 13 verschiedenen Klassen der 4. Lauf zur internationalen Autocross-Staatsmeisterschaft – da kommen PS-Freaks voll auf die Rechnung. Unter den Boliden sind wahre Raritäten und Prachtstücke zu finden.
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