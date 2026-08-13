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„Es ist schön, wieder auf einer Schanze zu sein!“

Ski Nordisch
13.08.2026 18:30
Lisa Eder bei ihren ersten Trainingssprüngen.
Lisa Eder bei ihren ersten Trainingssprüngen.(Bild: EXPA/ Johann Groder)
Porträt von Norbert Niederacher
Von Norbert Niederacher

Österreichs Vorzeige-Skispringerin Lisa Eder hat mit ihrem Rücktritt vom Rücktritt aufhorchen lassen und will nun die bestmögliche Leistung zeigen. Der Streit um die Rolle ihres Partners, des Ex-Springers Manuel Fettner, wurde bei einem Krisengipfel innerhalb des ÖSV geklärt.

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Lisa Eder sorgte für das Überraschungscomeback im Adler-Zirkus. 118 Tage nach ihrem Rücktritt absolvierte die 25-jährige Wahl-Tirolerin in Stams ein offizielles ÖSV-Training mit Cheftrainer Thomas Diethart: „Das Springen hat mir immer Spaß gemacht. Mir war wichtig, dass das Umfeld passt.“

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